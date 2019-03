Antieke vrouwen op een prentbriefkaart

Ze voldeed niet bepaald aan het plaatje van de gemiddelde startende ondernemer. Annelies Knijnenburg-Meijer (64) was 60 toen ze besloot voor zichzelf te beginnen. Decennia lang vroegen de kinderen (twee dochters), het werk (op kantoor) en het huishouden (eerst in Den Haag, later in Zoetermeer) veel van haar aandacht. Toen de stof van een hectisch bestaan rond haar zestigste ging liggen, kreeg Annelies de mogelijkheid iets interessants te gaan ondernemen.



Het begon allemaal met een cursus intuïtief schilderen. Niet het schilderen, maar het contact met andere vrouwen die hun schilderijen via een online marktplaats verkochten, inspireerde Annelies tot het openen van een eigen online winkel. ,,Ik begon met wat schilderijen van mezelf, maar daar had niemand interesse in. Omdat ik op etsy.com nou toch een winkeltje had geopend, vond ik het zonde daar niets mee te doen. Wat kan ik nog meer verkopen, dacht ik. Toen vond ik m'n oude boekenleggerverzameling en zette die te koop.'' Ze vlogen de deur uit, waarna Annelies vaststelde dat ze misschien geen goede schilder was, maar wel gevoel had voor oude foto's die op haar boekenleggers stonden afgebeeld.



Toen de boekenleggers op waren, ontwikkelde ze een neus voor Edwardian briefkaarten. Zwart-wit foto's, al dan niet met de hand ingekleurd, uit een lang voorbije tijd. Koning Edward VII zat van 1901 tot 1910 op de Engelse troon. Een interessante tijd voor vrouwen die zich in deze jaren begonnen te roeren. Suffragettes (suffrage = stemrecht) vochten (letterlijk) vanaf 1903 voor het vrouwenkiesrecht en deden daarbij (ook letterlijk) hun korsetten uit. Fotobriefkaarten uit deze periode zijn enorm geliefd, merkte Annelies die op haar zestigste naar de Kamer van Koophandel ging om zich als ondernemer in briefkaarten in te schrijven.