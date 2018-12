Aptroot: Club Cobra kreeg al waarschuwing na vechtpartij

Burgemeester Charlie Aptroot is geschrokken van de beschieting van Club Cobra in het Stadshart van Zoetermeer. Hij zegt dat hij de club onlangs al een keer een waarschuwing gaf na een flinke vechtpartij.

De club aan de Amsterdamstraat werd vanochtend vroeg beschoten. ,,Er is een flink aantal kogelgaten, er is kennelijk flink geschoten vannacht. Verder zeg ik daar niets over, politie en Openbaar Ministerie zoeken dat nu uit. Hangende dat onderzoek sluit ik de club nu voor twee weken. Aan het eind van die twee weken kijk ik wat ik definitief doe.‘’

Volgens Aptroot deelde hij onlangs een waarschuwing uit aan de club na een vechtpartij. ,,Ik gaf ze enkele weken geleden een waarschuwing omdat er stevig gevochten was en ze de boel niet in de hand hadden. Ik heb nu twee weken de tijd om me te beraden, onder meer afhankelijk van wat ik nog van het Openbaar Ministerie hoor. Ik hoop dat de politie er achter komt wie of wat”, zegt Aptroot.

Handgranaat

Quote Er is hier geen softe of halve aanpak Burgemeester Charlie Aptroot Het is niet de eerste keer dat Zoetermeerse clubs te maken krijgen met geweld. Eerder werden club One en club Magnum in het Van Tuyllpark beschoten. Bij club Magnum lag bovendien onlangs een handgranaat voor de deur. Club One is inmiddels gesloten, club Magnum moet op last van de burgemeester een half jaar de deuren dicht houden.

Aptroot is niet blij dat opnieuw horeca in zijn stad het doelwit is van kogels. ,,Het is de derde club op een rij. Het zijn wel clubs die zich op een bijzonder publiek richten en die daarmee kennelijk een vergroot risico vormen voor zichzelf, voor de bezoekers en voor de mensen in de omgeving. En ik moet gewoon voor veiligheid zorgen en grijp dus in.”

,,Ik kan alleen ingrijpen op basis van feiten met de middelen die mij ter beschikking staan. Dat is nu twee weken sluiting. Het is niet leuk dat Zoetermeer zo in het nieuws komt, maar iedereen kan nu ook merken dat als er horecazaken zijn waar gevaarlijke dingen gebeuren, er in Zoetermeer wordt ingegrepen. Dat dat stevig wordt aangepakt. Uiteindelijk betekent het toch dat Zoetermeer een veilige stad is. Er is hier geen softe of halve aanpak.”