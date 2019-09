Aptroot: Magnum had beveiliging niet op orde

Bulduk vindt het keer op keer sluiten van zijn bedrijf juist criminelen in de hand werken en misdaadjournalist Peter R. de Vries noemde de reactie van Zoetermeer op de beschieting ‘krampachtig’. De kritiek op zijn besluit legt Aptroot naast zich neer.



,,Die kritiek komt voor rekening van de criticasters. Er is een zorgvuldige afweging gemaakt, waarbij de belangrijkste factor de openbare orde en veiligheid is; de veiligheid van bezoekers aan de horecagelegenheden, voor mensen die er hun hond uitlaten of een sportclub bezoeken staat in alle besluiten voorop”, zegt de woordvoerder van Aptroot.



