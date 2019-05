Artiestenmanager ontkent misbruik van twee minderjarige meisjes: ‘Hij lokte tieners met videoclips’

De moeder van een van de slachtoffers was gisteren aanwezig bij de zitting in de Haagse rechtbank. Ze had moeite om haar mond te houden, als H. of zijn advocaat aan het woord was. ,,Hij zegt dat hij nooit contact heeft gehad met mijn dochter, maar hoe kan het dan dat ze zijn huis precies kan beschrijven?”

H. zou het destijds dertienjarige meisje in winkelcentrum Palenstein in Zoetermeer hebben aangesproken. H. werkt bij een videoproductiebedrijf en is ook betrokken bij artiestenmanagement. ,,Zo iemand weet precies hoe hij haar moet inpalmen: videoclips, fotoshoots en hij zou naar Brazilië emigreren en wilde haar meenemen. Welk dertienjarig meisje wil dat niet?”

Quote Mijn dochter verdedigde hem eerst nog Moeder van slachtoffer

De moeder schrok zich rot toen ze vorig jaar door de zedenpolitie werd gebeld. Een ander meisje had aangifte gedaan en gezegd dat er nog een slachtoffer was. ,,Mijn dochter verdedigde hem eerst nog. Maar in de dagen daarna vertelde ze steeds meer over wat er gebeurd was en zag ze ook dat er echt iets fout zat.”

H. zit inmiddels een half jaar in voorarrest. Zijn advocaat vroeg gisteren hem vrij te laten in afwachting van de rechtszaak. Volgens haar was er de afgelopen maanden weinig informatie bij gekomen en bovendien zouden de twee slachtoffers met elkaar gesproken hebben en hun verklaringen op elkaar hebben afgestemd. Niet betrouwbaar volgens haar. ,,Mijn cliënt is zelf bezig zijn onschuld te bewijzen. Met Whatsappjes en vliegtickets om te laten zien dat hij op het cruciale moment niet hier was.”

Pieter Baan Centrum

De officier van justitie wil H. wel langer vast houden. Het onderzoek is nog niet afgerond. Ze vroeg de rechtbank om H. naar het Pieter Baan Centrum te sturen, omdat hij niet wilde meewerken aan een onderzoek waarbij familie en kennissen betrokken zouden worden. Gisteren zegde hij toe om daar tóch aan mee te werken, als hij daarmee kon voorkomen dat hij naar het PBC werd gestuurd. Wel blijft H. in voorarrest zitten tot de volgende zitting, omdat de verdenking tegen hem volgens de rechters ‘stevig’ is.

Bij een veroordeling hangt H. bovendien nog een extra gevangenisstraf van ruim 800 dagen boven het hoofd, vanwege een eerdere veroordeling voor uitbuiting van meerdere vrouwen. De Hoge Raad bepaalde de straf op zes jaar en acht maanden celstraf.