Aryan (13) van fiets getrapt door jongens op zwarte scooter

Een 13-jarige jongen is onlangs zonder enige aanleiding van zijn fiets getrapt op de Leidschendamseweg. Zijn vader Aniel is boos en zoekt getuigen.

Twee licht getinte jongens op een zwarte scooter trapten woensdag 10 juli even voor 11.00 uur tegen de fiets van zijn zoon Aryan. Die fietst na een schooluitje in het Westerpark naar het huis van zijn moeder in Leidschenveen. Kort daarvoor heeft hij bij de splitsing afscheid genomen van zijn vrienden en het zijn ook zijn vrienden die hem te hulp schieten als Aryan begint te schreeuwen. De jongens op de scooter vluchten weg richting Den Haag.

De ouders zitten even later bij de huisartsenpost met hun hevig geschrokken zoon die gewond is aan zijn knieën. Nog steeds zit de schrik er stevig in, vertelt de Zoetermeerder. ,,Hij fietst regelmatig heen en weer tussen mij en zijn moeder en gaat in Zoetermeer naar school. Hij is bang dat hij weer zonder enige reden van zijn fiets wordt getrapt. Dit was echt zinloos. Er was geen enkele aanleiding.” Om te voorkomen dat zijn zoon opnieuw slachtoffer wordt, wil Aniel dat enkel zijn voornaam wordt gebruikt.

Te druk voor aangifte

Het steekt de vader dat hij op zoek moest naar een politiebureau waar hij snel aangifte kon doen. ,,In Zoetermeer was het te druk, ik kon na een paar dagen wel terecht in Pijnacker.” Om het onderzoek te versnellen zocht hij naar camera's die de daders mogelijk hebben vastgelegd. Hij vindt er enkele en meldde die bij de politie. Ook hoopt hij dat zich nog getuigen melden bij de politie.

Volgens de politie kan het zo zijn dat aangifte doen soms sneller is bij een ander bureau. ,,We vinden het belangrijk dat mensen zo snel mogelijk aangifte kunnen doen, dat kan op ieder bureau in Nederland", zegt een politiewoordvoerder.