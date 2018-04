Astrid werd 15 jaar gedwongen tot seks voor drugs

Hulpverlener krijgt werkstraf na seks met patiënte

16:33 Een zorgbegeleider (39) van een psychiatrische instelling die in 2016 seks had met een schizofrene Zoetermeerse patiënte, is vandaag door de Haagse rechtbank veroordeeld tot 120 uur werkstraf en een maand voorwaardelijke celstraf.