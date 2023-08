Aantrekkelijkste woonplaatsen van Nederland: zo hoog scoort Zoetermeer

Anke (38) had jarenlang moeite met de druk, tot de geboorte van haar dochters: ‘Het is maar een spel’

Anke Muijzers (38) had als schoonspringster jarenlang moeite de druk. Eenmaal op de hoge duikplank sloeg ze soms dicht of bleef ze roerloos staan. De geboorte van haar dochters Phileine (8) en Amélie (6) veranderde alles. ,,Pas nu besef ik dat het allemaal maar een spelletje is, je hoeft niet bang te zijn.”