Auto belandt op z'n kop in greppel in Zoetermeer

Tbs-begelei­ders vinden dat Haagse steker Malek F. klaar is voor begeleid verlof: ‘Hij redde een leven’

Malek F., de man die op 5 mei 2018 bij de Haagse hogeschool drie mensen neerstak, heeft in de tbs-kliniek in Groningen een leven gered. Daar vinden ze dat hij recht heeft op een eerste begeleid verlof. Dat bleek dinsdag in de rechtbank in Den Haag, waar gesproken werd over de verlenging van de tbs voor Malek F. met twee jaar.