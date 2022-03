Auto ondersteboven te water in Zoeterwoude, bestuurder gereanimeerd

Geschorste Sean (21) krijgt strafver­min­de­ring na training bij bureau Halt: ‘Ik heb spijt van mijn reactie’

Naar aanleiding van een rode kaart heeft voetballer Sean van der Stap (21) van vierdeklasser Quintus uit Kwintsheul een schorsing van vijf wedstrijden gekregen. Hij duwde de bal in het gezicht van zijn tegenstander. Een brief van de KNVB biedt echter uitkomst. Als hij in samenwerking met bureau Halt succesvol een gedragscursus afrondt, wordt de schorsing omgezet naar één wedstrijd. ,,Ik niet zo had moeten reageren. Daar heb ik spijt van.”

