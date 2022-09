Autoinbreker actief in Zoetermeer: negen voertuigen in één nacht opengebroken

Westlandse tuinbouw erg in trek bij buitenland­se investeer­ders: vooral toeleveran­ciers interes­sant

Westlandse tuinbouwbedrijven worden steeds vaker ontdekt door Nederlandse en buitenlandse investeerders. En dat gaat vooral om investeringen in toeleveranciers voor de tuinders. In de afgelopen 3,5 jaar is er vier keer zo veel geïnvesteerd in glastuinbouwbedrijven in vergelijking met de periode daarvoor.

