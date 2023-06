Automobilist negeert afzetting en vlucht, blijkt onder invloed van cannabis, speed en crystal meth

Lieve Rachel Oorlogsmis­da­di­gers zaten tot 1970 in een sinister gebouw in de Haagse binnenstad

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (11) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze keer gaat het over het huis van bewaring in de Casuariestraat. Vanaf 1902 was het sinistere gebouw eerst een tuchthuis, daarna konden ze hier 163 gevangenen herbergen.