Babygehuil uit container, brandweer vindt bizarre oorzaak: 'Hier haal je geen grap mee uit’

De eerste melding was vrijdagmiddag in een container aan het Sanne van Havelteplein. Zaterdagochtend was het opnieuw raak aan de Van Stolberglaan. Die locaties liggen ongeveer een kilometer uit elkaar. De politie heeft de speakers in beslag genomen en onderzoekt hoe ze hier terecht zijn gekomen en of ze bewust door iemand in de containers zijn gegooid.

De brandweer moest eerst vele zakken met huisvuil uit de containers halen voordat de veroorzakers werden gevonden. ,,We nemen het uiterst serieus als er meldingen binnenkomen over huilende babygeluiden”, aldus de politiewoordvoerster. ,,Dit zijn geen dingen waar je grappen mee uithaalt.”

De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rondom de containers.

Andere containers

De hulpdiensten rukten vrijdagavond ook uit om een vuilcontainer in Rozenburg te onderzoeken, nadat iemand een melding deed over babygeluiden. De brandweer nam het zekere voor het onzekere en controleerde ook andere containers, maar een baby werd ook daar niet gevonden. Vanmorgen was er in Delft ook al een melding van babygeluiden. Ook daar werd niets gevonden.

Bij een basisschool in Zoetermeer moesten vrijdagmiddag wel een kind en een man uit een container worden bevrijd. Het kind kwam vast te zitten en de man die het kind probeerde te redden vervolgens ook. De brandweer heeft de twee uiteindelijk kunnen bevrijden.

De politie kan nog niks zeggen over een mogelijk verband tussen de voorvallen.

Pasgeboren meisje gevonden

Begin dit jaar werd een pasgeboren meisje gevonden in een ondergrondse vuilcontainer in Amsterdam-Zuidoost. Een vrouw hoorde het gehuil van de baby toen ze haar vuilniszakken weggooide. De brandweer slaagde erin het kindje, dat in een grote gele Jumbo-boodschappentas zat, uit de container te halen. De politie kon de minderjarige ouders enkele dagen later aanhouden. In augustus arresteerde de politie in Duitsland een vrouw die ervan wordt verdacht dat ze in 2014 haar baby eveneens in een vuilcontainer had achtergelaten.

