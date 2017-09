Bananen, mango's en avocado's groeien in Zoetermeerse achtertuin

Trots is Zoetermeerder Wiranta op zijn stukje unieke natuur in de stad langs de dijk van de Meerpolder. Wandelaars en fietsers stoppen regelmatig als ze zijn achtertuin met tropische gewassen, zoals avocado-, mango- en moringa­planten, passeren.

De Surinamer verhuisde 35 jaar geleden van zijn appartement aan de Fonteinbos naar zijn nieuwbouwwoning in de wijk Buytenwegh. Naast zijn technische baan bij Rijkswaterstaat - hij bouwde mee aan bruggen en sluizen -werkte de Zoetermeerder in zijn vrije tijd uren in zijn tuin. Sinds zijn pensioen is hij elke dag in het groen te vinden want de vele boom- en plantensoorten en zijn vijver met goudvissen vergen veel aandacht.

,,Tien jaar geleden kreeg ik via een familielid een bananenplant vanuit een volkstuin in Amsterdam aangeboden. Met nieuwe stekken groeide de plant steeds verder uit tot bomen van wel vier meter hoogte. In de bel (de kelk) vormen zich bananentrossen, maar die hebben we nog niet kunnen gebruiken voor consumptie. Daarvoor is het klimaat in Nederland niet geschikt.”

’s Winters lijken de planten dood te gaan, maar de wortels zijn zo sterk dat de plant overleeft. ,,In het voorjaar komen de planten opnieuw tot bloei en worden ze nog groter. En ik heb ook stekjes geplant in het gemeentelijke groen voor mijn tuin omdat het daar vol staat met brandnetels.”

Volledig scherm © Ron Jenner Photo Graphic Design

Paradijs

Wiranta geniet van zijn tropisch paradijs waarbij zijn zoon Eliël hem soms helpt met het onderhoud. ,,Als je hier aan het werk bent, is het zo heerlijk rustig tussen de bomen. En ik vind het leuk als voorbijgangers naar mijn tuin komen kijken en een praatje maken.”

De bananenbladeren gebruikt Wiranta om Javaanse hapjes op te serveren en gerechten in te stomen, te bakken of te grillen. ,,Ze werken beter dan aluminiumfolie”, vertelt hij lachend. ,,En bij dit regenachtige weer werken de bladeren ook perfect als paraplu.”

Buurtbewoners en voorbijgangers weten de beplanting te waarderen, maar de toekomst van de tuin is momenteel ietwat onzeker.

,,De gemeente gaf ons 35 jaar geleden een stuk ‘snippergroen’. Dit is een strook gemeentelijk groen wat bij de tuin betrokken mocht worden. Sindsdien ben ik mijn achtertuin gaan aanleggen en beplanten op basis van de vierkante meters die ik tot mijn beschikking had. Maar nu heb ik een brief van de gemeente ontvangen met de keus om de extra meters te gaan ruimen of er huur voor te gaan betalen.”