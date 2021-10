Bekende naam, een nieuw gezicht: nu zijn vader met pensioen is kiest Berend Aptroot voor de politiek

Sinds 31 maart vorig jaar zat er geen Aptroot meer in Zoetermeerse politiek. Burgemeester Charlie Aptroot, nu 71, ging met pensioen alhoewel hij nog wel als waarnemer burgemeester was in Voorschoten en Hilversum. Na 16 maart volgend jaar klinkt de naam Aptroot wellicht weer in de raad. Berend Aptroot (44) is de hoogst geplaatste ‘nieuwkomer’ op de lijst van de VVD. Een gesprek met vader en zoon Aptroot over politiek, familie en voetbal.