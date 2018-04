Beloning van 20.000 euro voor gouden tip liquidatie

Tussen 8 en 10 juli 2017 werd er in Zoetermeer een Volkswagen Caddy gestolen. Het voertuig werd later gebruikt op de Klingerbergsingel in Blerick in de nacht van 22 augustus toen Zengin voor zijn woning werd vermoord. Daarna werd de auto gedumpt in Amersfoort.

Het is na al die maanden nog steeds niet duidelijk wat het motief of de aanleiding van de fatale schietpartij is geweest. Daarom hoopt het OM door de hoge beloning uit te loven dat mensen die informatie hebben over de liquidatie daarmee toch naar de politie gaan, ondanks dat zij dit misschien niet willen of durven te delen. Wie dé tip geeft die leidt tot de aanhouding van een of meerdere verdachten komt voor het geldbedrag in aanmerking. Anoniem een tip delen kan ook.