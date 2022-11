Bentwoud is er nog lang niet: horeca, winkels en evenementen om landelijk bezoekers te trekken

DWO wekenlang zonder tegentref­fer, totdat speler in zijn eigen doel schiet: ‘Hij moet bacardi cola trakteren’

In de eerste vier competitiewedstrijden in ‘3A’ was de defensie van DWO een onneembaar fort. Doelman Johan de Ruiter en zijn vervanger Sander in ’t Veen hielden het doel steeds schoon, maar tegen Stompwijk’92 (5-1 zege) kwam er op een bijzondere manier een einde aan die reeks zonder tegengoals.

30 oktober