Bestelbusje vol met troep weggesleept

twee minuten met ‘Verticale fabriek’ aan de Televisie­straat opent deuren voor nieuwsgie­ri­ge mensen

Wat gebeurt er toch in dat pand met een kas op het dak aan de Televisiestraat in Den Haag? Om een kijkje in de keuken te geven, organiseert The New Farm voor het eerst een open dag, op zondag 10 september. Met rondleidingen en workshops. Er is behoorlijk wat aandacht, vertelt communitymanager Tanja Berntsen. ‘Het gaat aardig hard. Mensen zijn nieuwsgierig.’