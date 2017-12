Bewoners en hun huisdieren uit woningen gered bij brand

Veel animo voor plek speelhallen

7:05 Voor de twee nieuw te vergeven vergunningen voor speelautomatenhallen in Zoetermeer is grote belangstelling. In totaal zijn elf aanvragen binnengekomen om een gokhal te mogen openen. Burgemeester Charlie Aptroot hakt begin volgend jaar de knoop door welke partijen hij welke plek gunt.