Bewoners Van Aalstlaan schrikken wakker van knal die explosie blijkt te zijn

Mijn Tuin Stijve rug door onbekende bewegingen tijdens tuinieren, maar het is het meer dan waard

Daniëlle Hemink kocht vorig jaar augustus een volledig opgeknapt huis in de Acaciastraat in Den Haag. De tuin was ook ‘verkoopklaar’ gemaakt, maar veel te standaard naar de smaak van Daniëlle. ,,Ik had wel een paar ideeën, maar totaal geen verstand van tuinieren.”

31 juli