Bewoners Van Aalstlaan schrikken wakker van knal die explosief blijkt te zijn

Met videoBewoners van de Van Aalstlaan in Zoetermeer hadden in de nacht van maandag op dinsdag de schrik van hun leven toen zij rond 4.00 uur wakker werden van een enorme knal. Het bleek te gaan om een explosie die voor een flinke rookwolk zorgde. ,,Zoiets is even schrikken.”

Direct werd 112 gebeld, meerdere politie-eenheden kwamen ter plaatse. Op een parkeerplaats langs de Van Aalstlaan werd door agenten een beschadigde auto - een grijze Volkswagen Golf - aangetroffen. Ook voertuigen die in de buurt stonden waren beschadigd, zowel auto’s als een scooter.

Omdat niet duidelijk was wat de schade had veroorzaakt is een specialist van het TEV (Team Explosieven Verkenning) opgeroepen. De specialist heeft bij aankomst gekeken of er eventueel nog explosieven of dergelijke aanwezig waren, maar dat bleek niet het geval.

De schade aan het getroffen voertuig is flink, de bumper en de voorruit van de wagen zijn door de klap vernield. Vermoedelijk gaat het om zwaar vuurwerk dat is afgestoken. Medewerkers van de Forensische Opsporing (FO) zijn ter plaatse om onderzoek te doen en eventuele sporen veilig te stellen. De eigenaar van het voertuig is meegenomen naar het bureau voor het doen van aangifte.

Niet alle omwonenden zijn er wakker van geworden. Bewoner Mandy, die pal tegenover het incident woont, schrikt als ze hoort van de explosie. ,,Ik ben een lichte slaper, maar ik heb niks gemerkt. Hier? Voor de deur? Dat vind ik heftig, en dat past niet in deze wijk.”

Daar is andere omwonende Kees het helemáál niet mee eens. ,,Er gebeurt steeds vaker van dit soort flauwigheid in deze wijk”, vertelt hij over Palenstein. ,,Ik heb het idee dat het achteruit gaat. Ik hoop wel dat ze degene vinden die het heeft gedaan, want zoiets kan hartstikke gevaarlijk zijn. We mogen allang blij zijn dat er niemand gewond is geraakt, maar dat alleen de rust is verstoord.”

Dat het zo’n negatief beeld van de wijk schetst, betreurt Gerda, die in Meerzicht woont. Zij heeft vroeger twintig jaar lang in Palenstein gewoond. ,,Mensen zeggen van alles over Palenstein, het heeft wel een beetje een ‘slechte’ naam. Maar het is een superleuke wijk! Ik heb nóóit ergens last van gehad en hier altijd met plezier gewoond. Ik hoop dat mensen dat in blijven zien, ondanks zoiets als deze explosie. Daar schrikken mensen toch erg van, zeker als er een explosievendienst langskomt. Maar het is een mooie wijk, zo niet mooier dan vroeger.”

Wie er achter de explosie zit, is nog onbekend.

