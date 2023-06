Bewoners van ouderencomplex geëvacueerd vanwege mogelijke gaslekkage in Zoetermeer

Boerenprotest LIVE | Vrachtwa­gen­chauf­feur en ander persoon aangehou­den, FDF toch naar Malieveld: ‘Hebben geen andere keus’

Farmers Defence Force (FDF) demonstreert donderdag in Den Haag. Vandaag wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het landbouwakkoord. De boeren demonstreerden bij het tijdelijke Tweede Kamergebouw aan de Bezuidenhoutseweg, maar moeten ze van de gemeente vanwege het aantal demonstranten naar het Malieveld verplaatsen. Dat gebeurt nu. Inmiddels zijn twee personen opgepakt. Lees alle ontwikkelingen in ons liveblog.