Bij de nieuwe oppositie in Zoetermeer klinkt boosheid en teleurstelling: ‘We hebben geen kans gehad’

Het lijkt wel weer bijna als vanouds ‘links’ tegen ‘rechts’ in de nieuwe gemeenteraad. Verkenner Sander Dekker adviseerde na gesprekken met alle partijen een rechts-lokaal college van VVD (5 zetels), LHN (5), PDVZ (4), Zó! (3), CDA (2) en CU-SGP (2). Hij hoorde noteerde enkele ‘harde voorwaarden’ tijdens de gesprekken met alle dertien partijen: D66 dat alleen samen met PvdA en GroenLinks, of een van beide, in de coalitie wilde. En dat de PvdA en GroenLinks alleen in het college wilden. ‘Dat beperkte het aantal mogelijkheden in de zoektocht sterk’, concludeerde Dekker. De linkse partijen, inclusief SP (2), vielen buiten de boot, net als Zoetermeer Vooruit (3), PVV (2) en FvD (1).