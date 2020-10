Bij deze apotheek gaat elk half uur de bel: ‘Handen wassen!’

Wie medicijnen nodig heeft, is niet altijd even gezond. Dat is lastig in deze tijd van corona, hoe maakt u de risico’s zo klein mogelijk?

,,We zijn ons ervan bewust dat we werken voor kwetsbare mensen en dat wij ze moeten beschermen. Voor ons als personeel klinkt elk half uur een bel en dan wassen onze handen. Natuurlijk hebben we voor de klanten een looproute, desinfecterende handgel en balieschermen. Ook vragen we wie zich ziek voelt om thuis te blijven. We bezorgen nu vijf keer zo veel. De bezorgers dragen handschoenen en maken hun handen schoon met alcohol voordat ze bestelling pakken om die aan de klant te geven.”