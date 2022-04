Bij deze Italiaan krijg je pasta in je eigen bakje van thuis mee: ‘Ik schrok van al dat plastic’

Neem gerust je eigen verpakking mee, is te lezen op een sticker op het raam van Di Niente. Een eigen beker, bakje, bord of schaal, klanten kunnen het allemaal zelf meenemen naar de sfeervolle ‘trattoria’. En als een klant niet zelf iets meeneemt, vermijdt eigenaar en kok Rainier Gouweloos het gebruik van plastic. Dan gaat de tiramisu of antipasti in een glazen potje of kartonnen bakje mee.