Bijzondere bungalow in groene wijk in verkoop na overlijden vrouw

Al sinds 1969 woont Robert in Zoetermeer, vanaf 2005 in dit huis aan de Leiwater. Hij kocht het met zijn toenmalige vrouw, die in augustus 2017 overleed. ,,Onze kinderen waren het huis uit en we zochten een levensbestendig huis'', vertelt Robert. ,,Deze bungalow kwam te koop en we waren meteen gecharmeerd. Alleen gingen we net op vakantie. Maar toen we terugkwamen, stond het nog steeds te koop. Het was wel een puinhoop, je moest er doorheen kunnen kijken. We hebben het met behulp van onze aankoopmakelaar Van Brero & Breugem Makelaardij, die mij ook nu weer helpt met de verkoop, voor een mooie prijs kunnen kopen.''