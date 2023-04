Binnen vier minuten bijna half miljoen opgehaald voor verbouwing Clooney: ‘Schamen we ons niet voor’

Deze boerderij met horeca en eigen winkel is nieuw rustpunt in de polder: ‘Er is hier ruimte genoeg’

Het is de nieuwe pleisterplaats in plassengebied De Rottemeren. Maar bovenal is De Koeienstal de droom die uitkwam voor Suzanne en Martijn aan de Wiel. Zij ruilden hun stadsleven graag in voor een recreatieboerderij in de polder. Zaterdag gaan ze open.