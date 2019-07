Binnenhof is leeg, Aalbregt-demonstratie afgelast

Een tweede demonstratie was voor vandaag aangekondigd, maar die is verplaatst naar september. ,,Het Binnenhof is nu leeg, dus verplaatsen we de demonstratie naar na de vakantie", zegt organisator Fayzan Kahn. Hij is een van de gedupeerde rijinstructeurs die nog duizenden euro's moet krijgen van de inmiddels failliete rijschool. ,,We moeten natuurlijk de uitkomsten van het onderzoek van de curator afwachten. We hopen ook op onderzoek door de overheid, we willen precies weten wat er is gebeurd rondom het faillissement. Maar het belangrijkste is niet geld of compensatie, maar dat Aalbrecht gepakt wordt. We blijven doorgaan.”