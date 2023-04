Binnenkijken bij Sandra in Buytenwegh: 'Elke dag voelt het hier als vakantie'

Drie jaar cel geëist voor aanrijding TU-stu­dent en in brand steken auto

Het OM eist drie jaar cel tegen de 24-jarige Hagenaar I.S. vanwege een aanrijding op de Dierenselaan in Den Haag, waarbij een buitenlandse student van de TU Delft zwaargewond raakte. De verdachte zou zonder rijbewijs en op hoge snelheid hebben gereden. Hij verliet de plek van het ongeluk en stak enkele straten verderop de auto in brand, aldus het OM.