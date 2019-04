Blinde karatekid Michael (14) droomt ervan om goud te winnen op Paralympics

Thuis doet Michael de deur open. Hij schudt de hand en weg is hij, de woonkamer in. Hij beweegt zich trefzeker. ,,Ik weet de weg, ik kan alle apparaten bedienen en mijn eten opwarmen”, zegt de 14-jarige jongen nuchter. Je zou niet zeggen dat hij blind is. Zo noemen ze het, zegt moeder Wendy. Maar niet Michael: ,,Ik heb een hekel aan het woord. Ik ben iemand die niet kan zien.” Hij is niet op zijn mondje gevallen.



Micheal wil later rechten studeren, dat komt door de juf. ,,Hij gaat zo vaak met haar in discussie”, zegt Wendy. Die verzuchtte dat hij maar advocaat moet worden. Bij Michael werd niet meteen geconstateerd dat hij blind is, vertelt ze. In het begin was het schrikken. ,,Je hebt zo’n baby’tje en wat gaat het worden? We bekeken documentaires met huilende mensen omdat hun kind blind was. Zo wilden wij niet leven. Wij moeten hem opvoeden, hij heeft niets aan verdrietige ouders.” En Michael? Die is er aan gewend, zegt ze. ,,Het is niet donker, zegt hij. Wat het wel is kan hij niet zeggen maar het schijnt niet zwart te zijn wat hij ziet.” Het is ook niet uit te leggen, bevestigt hij. ,,Dat kan ik echt niet.”