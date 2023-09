Bloed, zweet en tranen! 5 x binnenkijken bij Zoetermeerse klussers

Negen kogels werden Jursley (31) fataal in vol Haags café: 20 jaar cel geëist tegen gevluchte schutter

In een afgeladen Haags café klinken ’s nachts vijftien doffe knallen. Bezoekers stormen La Suegra uit. In het café blijven die julinacht in 2015 twee slachtoffers achter. Jursley Cijntje (31) overlijdt aan negen schotwonden, een vriend (34) raakt zwaargewond. De vermoedelijke dader is een dag later al aan de andere kant van de wereld.