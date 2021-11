Bloedige vetes en tieners met messen op zak? Drie steden gaan uitzoeken wat er op hun straten speelt

Kinderen van 11 die met een mes op zak lopen, steekpartijen onder tieners en zelfs moorden. De 17-jarige Myron kwam in zijn woonplaats Den Haag om het leven, neergestoken na een ruzie tussen Delftse en Haagse drillrapgroepen ZQ en SK6. Een maand later raakten in Zoetermeer een 15- en 16-jarige jongen zwaargewond na een treffen tussen een grote groep tieners. Ambulancepersoneel voerde ze met spoed af met steekwonden in hoofd, borst en nek. De lijst groeit met de week. Zondagmiddag werd nog een 17-jarige Zoetermeerder neergestoken in Den Haag. De verdachten? Drie tieners uit Den Haag en Zoetermeer.