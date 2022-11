Bloemenzee op plek waar agente Kim (33) omkwam: ‘Zullen haar prachtige lach en energie enorm missen’

Hulpverleners uit het hele land betuigden de afgelopen dagen al steun aan haar collega's, familie en andere nabestaanden. De vrouw was zondagochtend op de fiets onderweg naar haar werk toen ze in het water belandde. Hulpdiensten hebben het lichaam uit het water gehaald en probeerden haar nog te reanimeren, maar de hulp mocht niet baten.

Bij het politiebureau in Zoetermeer hing de vlak maandag halfstok. Ook werd er een minuut stilte voor de geliefde wijkagente gehouden bij de ochtendbriefing. Dinsdagavond kwam de politie Zoetermeer ook met een reactie op het nieuws via Facebook. ,,Woorden schieten tekort…”, begon het emotionele bericht.

,,Afgelopen zondag werden wij overvallen door het afschuwelijke bericht dat onze lieve Kim er niet meer is. Kim was een jonge, enthousiaste, lieve en vooral goedlachse collega. Wanneer Kim in dienst was, bleef dit niet onopgemerkt. Zij had tijdens haar diensten veel energie te geven en wist dit over te brengen op haar directe collega’s. Alle collega’s en veiligheidspartners liepen met haar weg.”