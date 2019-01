Bob (9) laat zich niet tegenhouden door zijn handicap, hij judoot op zijn knieën

VIDEOGeboren met een open ruggetje heeft Bob Lausberg (9) geen gevoel in zijn voeten en een deel van zijn onderbenen en kan daardoor niet lang staan of lopen. Toch speelt hij al bijna vier jaar judo, op zijn knieën. Moeder Monica is een crowdfunding gestart om hem mee te kunnen laten doen met een toernooi voor aangepast judo deze zomer in Schotland.