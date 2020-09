Boek over oorlogskind en Olympiër Solomon Bockarie: ‘Zijn verhaal is heftig, maar inspirerend’

Het boek Solo gaat over Bockaries reis naar de Olympische Spelen van Tokio. Die zouden eigenlijk dit jaar worden gehouden, maar zijn vanwege het coronavirus een jaar uitgesteld. Dat komt Bockarie goed uit, want nu heeft hij een extra jaar om zijn blessures te overwinnen. ,,Veel sporters zouden zich er misschien bij neerleggen na meerdere blessures, maar niet Solomon”, vertelt schrijver Hugo Verkley, die de atleet in korte tijd goed heeft leren kennen. ,,Zijn verhaal is heftig, maar inspirerend. Solomon is een doorzetter. Waar ik al was gestopt, gaat hij door.”