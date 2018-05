Boerderij 't Geertje is een trekpleister van jewelste: 'Leuker dan de dierentuin'

Mannen tanken zonder te betalen met gestolen kenteken­pla­ten uit Zoetermeer

18:38 Twee mannen hebben op 19 februari getankt zonder te betalen bij de Esso aan de Zoetermeerse Rijweg in Den Haag. De kentekenplaten van de auto die het duo gebruikte bleken in de nacht daarvoor gestolen van een zwarte Volkswagen Golf die geparkeerd stond aan de Akkerdreef in Zoetermeer.