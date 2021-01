Boerderij verschuift al concerten naar 2022: ‘Ik heb liever duidelijkheid voor een langere periode’

Ben je vakantiedagen aan het opmaken nu De Boerderij dicht is?

,,Ik heb het druk! Maar niet met de dingen waar we normaal mee bezig zijn. Ons team is continu concerten aan het verschuiven. Inmiddels verplaatsen we al concerten naar 2022. Het lastige is dat je niet weet wat er straks wel en niet mag. Dat verandert elke paar weken. Het is allemaal wel begrijpelijk, maar ik heb liever duidelijkheid voor een langere periode. De bedrijfsleider is dagelijks als enige in ons pand en doet onderhoud. Die kan nu de muziek opzetten die hij leuk vindt.”