Boerderij vraag nieuwe raad duidelijkheid over toekomst poppodium: ‘Tijd begint te dringen’

Plaats Delict 25 jaar na gezinsdra­ma Schilders­wijk: moeder en vier kinderen kwamen om door vlammenzee

Mensen die 25 jaar geleden ooggetuigen waren van het gezinsdrama in de Frans Halsstraat, zien tot op de dag van vandaag de beelden als ze in de buurt zijn. De vlammen die in de nacht van 26 maart 1997 uit het huis slaan, vader Zeki Kösedag die wanhopig op straat schreeuwt dat zijn vrouw en kinderen nog binnen zijn. Voor de rubriek Plaats Delict beschrijft Hans Hemmes elke week een plek met een ‘bloederig’ verleden.

25 maart