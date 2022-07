Boeren steken hooibalen in brand langs A12 voor vrijlating van Jouke (16)

De boeren eisten met de actie vrijlating van 16-jarige Jouke uit Akkrum , die gisteravond bij het boerenprotest in Heerenveen werd aangehouden nadat zijn trekker door de politie was beschoten. De politie loste daar waarschuwingsschoten en schoot gericht omdat er een ‘dreigende situatie’ was ontstaan. Hierbij werd de trekker waar de jongen in zat geraakt. Jouke werd vervolgens aangehouden voor poging tot doodslag. Ook werden er twee andere mannen aangehouden, een 46-jarige man uit de gemeente Opsterland en een 34-jarige man uit de gemeente Heerenveen.

Toch vrijgelaten

Vandaag werd in de eerste instantie gezegd dat Jouke langer in voorarrest moest en zeker nog een nachtje in de cel zou blijven. Later werd de jongen alsnog vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie (OM) liet woensdagavond weten dat er geen aanleiding is om de verdachten langer vast te houden op de verdenking van poging doodslag.



De officier van justitie heeft nog niet besloten of ze vervolgd worden en zo ja, waarvoor.