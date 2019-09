Bonjour Vietnam is een warme plek in het Stadshart

'Wat zou het leuk zijn om ook in Zoetermeer eens een restaurantschatje te ontdekken'', zegt mijn tafelpartner op weg naar het winkelhart van Zoetermeer. Op het eerste oog is er weinig fiducie. Het beton en de winkelmassa waartussen het kleine restaurant zich bevindt, weerspiegelt niets van een gunstige voorbode. De straten zijn zo goed als leeg. Er zijn hier best wat eetzaken geopend de afgelopen tijd, maar doorgaans is het meer van hetzelfde.



Bonjour Vietnam heeft in dat opzicht een streepje voor. Twee zelfs. Vietnamees eten is al jaren een trend, maar nog altijd een keuken om te verkennen voor veel mensen. En bij onze reservering op een zondag blijkt dat we er pas na zeven uur terechtkunnen. Daarvoor is de boel vol en dat is een gunstig teken. We staan om half acht voor de deur. Een eenduidige omschrijving van het restaurant is moeilijk te geven. Stijlen van de vorige uitbater zijn kennelijk voorzien van een Vietnamees tintje. Houten lambrisering, roodbruine tegelvloer en schrotenplafond nu met veel kleurrijke lampionnen en geschilderde tafereeltjes van het thuisland.