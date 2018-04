Boosheid en verdriet om vernielde natuurtuin

Op Twitter spreekt burgemeester Charlie Aptroot er schande van: ,,Forse vernielingen in de Natuurtuin Zoetermeer, schandalig. Brand gesticht, insectenhotel vernield, muurtjes gesloopt. Er is aangifte gedaan, welke idioten doen ook zoiets. Echt kwaad over. Nu helpen bij spoedig herstel.”



Ook wethouder Robin Paalvast heeft op Twitter geen goed woord over voor de vandalen. ,,Veel vrijwilligers hadden de Natuurtuin juist weer helemaal opgeknapt. Hoe triest is het dat vandalen dit soort mooie dingen slopen. Als de daders gepakt worden, is er in ieder geval zat werk te doen!” Een paar dagen na de zinloze vernielingen reageert Ep Booneman nog steeds aangeslagen. De voorzitter van de Vrienden van de Natuurtuin blijft met de vraag zitten waarom iemand zo moedwillig tekeer is gegaan in de Natuurtuin. ,,Ik was wel aangenaam verrast over de enorme hoeveelheid steunbetuigingen.’’ De schade bedraagt duizenden euro’s, de stichting is bezig met het opzetten van een crowdfundactie om aan het geld te komen.



De geplande wandeling van zondag waarbij de vrijwilligers aan bezoekers willen laten zien hoe de Natuurtuin de winter heeft doorstaan, gaat overigens gewoon door. De gratis wandeling die om 14.00 uur begint bij ’t Westpunt in het Westerpark, duurt ongeveer een uur.