Boswachters in Bentwoud pakken nu écht hun bonnenboekje

Hij komt er, de trambaan naar de nieuwe woonwijk voor 30.000 inwoners: ‘Vijf jaar keihard aan gewerkt’

Wethouder Robert van Asten zit er ontspannen bij, vrolijk ook. Na Rijswijk en Voorburg gaf de Haagse politiek donderdagavond toestemming voor de nieuwe trambaan door de Binckhorst. ,,Hier hebben we met z’n allen vijf jaar keihard aan gewerkt”, klinkt het tevreden. ,,En dat hebben we even gevierd.”