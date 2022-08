Dick van der Stap was een man van weinig woorden, behalve als het over molens ging

Column Smeren, smeren en nog eens smeren: het is overleven in de Haagse betonjun­gle

Smeren, smeren en nog eens smeren om te voorkomen dat je in de stad levend verbrandt. Schaduw is er nauwelijks. Althans, niet van groen, want in betonjungles Transvaal en de Schilderswijk is er slechts 0,08 boom per Hagenees – ondanks duizend gratis bomen.

30 juli