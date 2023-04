Kleding strijken, koffie halen en eten opwarmen, Ineke (65) legt al jaren grote artiesten in de watten

Michel de Boer heeft bij TOGB alleen beschik­king over zoon Timo en trekt de stekker eruit

De tafeltennissers van TOGB keren komend seizoen niet terug in de eredivisie. De club uit Berkel en Rodenrijs was genoodzaakt om in de nacompetitie lijfsbehoud af te dwingen, maar maakt hiervan geen gebruik. ,,Ik ben overvallen door het nieuws.”