Brand in meterkast van woning aan de Brandwijkstraat

column Als de brandkra­nen ‘uit zichzelf’ open staan, weet je dat het zomer is in Den Haag

Wanneer weet je dat het zomer is in Den Haag? Precies, als de brandkranen in de Schilderswijk ‘uit zichzelf’ open staan. Een oer-Haagse traditie. De brandkraan neemt een prominente plek in ons Haagse culturele erfgoed in. Hij staat zelfs in de verklarende woordenlijst van Ut Groen-Geile Boekie. In de laatste herziene uitgave (2020) lezen we bij brandkraan: ‘speiltje voâh zaumâhse relschoppâhs; tradisiauneil Haags integrasie-instrument.’

16 augustus