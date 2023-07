Brandweer blijft toch in Stadshart, nieuwe kazerne in Meerzicht is miljoenen te duur

Omwonenden mogen meepraten met de gemeente over nieuwe brandweer­ka­zer­ne

Omwonenden van het Abdissenbos mogen meepraten met de gemeente over de nieuwe brandweerkazerne in hun buurt. Naar verwachting zullen in 2023 de laatste werkzaamheden klaar zijn, waarna de brandweer verhuist naar de nieuwe locatie.