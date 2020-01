Brandweerman verloor alles bij brand en vraagt nu hulp: ‘Ik ben zelfs de urn van mijn vader kwijt’

Brandweerman Justin Warnaar die op nieuwjaarsochtend zijn complete inboedel en de urn van zijn overleden vader verloor bij de zeer grote brand bij Shurgard en recyclingbedrijf Koot in Zoetermeer is een crowdfundingsactie begonnen in de hoop een nieuwe start te maken.

Quote Ik ben de brandweer­man die tijdens de nacht zelf aan het werk was en tegelijker­tijd zijn hele inboedel verloor ,,Ik ben de brandweerman die tijdens de nacht zelf aan het werk was en tegelijkertijd zijn hele inboedel verloor.’’ De Hagenaar had in afwachting van een nieuwe woning zijn huisraad, maar ook foto-albums en schooldiploma’s en zelfs de urn van zijn vader opgeslagen. Al het bezit ging tot zijn verbijstering in rook op.



,,De emotionele waarde zoals de urn van mijn vader en fotoboeken zijn absoluut niet te vervangen. Maar voor mijn financiële schade ben ik een crowdfunding gestart,” stelt hij. De eerste donaties druppelen inmiddels binnen via de site ‘Justin, 27 jaar van mijn leven kwijt na verwoestende brand!’

De brandweerman is ook bezig om volgende week een bijeenkomst voor lotgenoten van de grote brand te gaan organiseren. De bijeenkomst is bedoeld om leed te delen, zegt hij.

Volledig scherm Het afgebrande Shurgard. © Frank Jansen

In Zoetermeer brak in de nieuwjaarsnacht de zeer grote brand uit bij Koot aan de Industrieweg. Die sloeg al snel over naar buurman, Shurgard. Negenhonderd opslagboxen met inhoud werden verwoest. Het was een gigantische klap en shock voor een paar honderd inwoners van Zoetermeer en Den Haag die dachten dat zij hun bezittingen juist veilig bij het bedrijf hadden opgeborgen.

Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Ook leven er nog veel vragen over de aansprakelijkheid en de verzekeringen die via Shurgard zijn afgesloten.