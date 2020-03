Broederliefde: Jammer dat we dubbel worden gestraft

Rechter wijst eis wijkvereni­ging af: ‘Of we nu in hoger beroep gaan is voor ons nog de vraag’

10:34 De wijkvereniging van Villawijk Parkeiland trekt aan het kortste eind in het bouwconflict met de gemeente. De schadevergoeding die de vereniging van de gemeente eist is door de rechter afgewezen. ,,Of we nu in hoger beroep gaan is voor ons nog de vraag", laat de wijkvereniging weten. ,,We hebben nog tot medio april om daarover te beslissen."