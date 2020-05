Burgemeester over sluiting kinderboerderij ’t Geertje: ‘Bij controles was er elke keer iets niet in orde’

Video Te druk bij ‘t Geertje: Agenten ontruimen de kinderboer­de­rij

13:58 Kinderboerderij ‘t Geertje in Zoeterwoude is gisteren door de politie ontruimd, omdat het er te druk was. Coronamaatregelen zouden er onvoldoende zijn nageleefd door bezoekers. Die kwamen af op de winkel op het terrein. De boerderij en het restaurant zijn vanwege corona al weken gesloten.