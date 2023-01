Burgemeester Zoetermeer: ‘Neem op tijd een besluit over vuurwerkverbod, anders is het te laat’

Burgemeester Michel Bezuijen hoopt dat er snel een besluit wordt genomen over een landelijk vuurwerkverbod. Zolang dat niet wordt gedaan, komt er geen lokaal verbod in Zoetermeer.

Afgelopen jaar was er geen vuurwerkverbod in Zoetermeer om de doodeenvoudige reden dat de verkoop van vuurwerk was toegestaan. Op die manier heeft het weinig nut, volgens burgemeester Michel Bezuijen.

In Zoetermeer waren afgelopen jaarwisselingen geen grote incidenten. ,,Wat me wel steeds grotere zorgen baart is dat er ook deze jaarwisseling weer volop sprake was van geweld, vernielingen en brandstichtingen. Ondanks alle voorbereidingen en de enorme inzet van de hulpdiensten en inwoners. Als we voor dit oud-en-nieuwfeest een vergunning zouden moeten verlenen, zouden we die nooit of te nimmer goedkeuren”, meldde Bezuijen tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.

Quote De mensen die over onze veiligheid waken, mogen we niet blootstel­len aan dit geweld Michel Bezuijen

Naast de vernielingen hekelt de burgemeester het gedrag tegenover hulpverleners in de regio die met zwaar vuurwerk werden belaagd. Alleen al in de eenheid Den Haag raakten twaalf politieagenten gewond. ,,Dit vind ik onacceptabel! De mensen die over onze veiligheid waken, mogen we niet blootstellen aan dit geweld.”

,,Vorig jaar drong ik er, samen met een aantal andere burgemeesters in de regio, bij de minister van Veiligheid en Justitie op aan om vroegtijdig over de jaarwisseling en vuurwerk te besluiten. Vorige week werd de discussie over hoe we oud en nieuw vieren en over het vuurwerk nog volop gevoerd. Deze week is deze discussie alweer geluwd. De discussie hierover mag niet doorschuiven naar het eind van 2023, wanneer het te laat is om nog adequaat op te treden. Hij moet nú gevoerd worden”, aldus Bezuijen.

