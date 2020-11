Buurman van verdachte schietpartij ambassade: ‘Hij was rustig, maar verkondigde soms complotverhalen’

De deur van de woning waar de 40-jarige Zoetermeerder woont die gisteren is opgepakt vanwege de schietpartij op de Saoedische ambassade in Den Haag, is dichtgeplakt. Voor de ruit hangen doeken, in een zelfde groen/blauwe kleur als het paaltje voor zijn huis waar een Arabische tekst op is gekalkt.